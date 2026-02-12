Tribunalul București a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, și a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze.

Decizia instanței este definitivă, astfel încât Negoiță se poate întoarce la Primărie, potrivit Agerpres.

Robert Negoiță a fost plasat de DNA sub control judiciar pe 5 februarie, fiind obligat la plata unei cauțiuni de 800.000 de lei. Totodată, el avea interdicția de a-și exercita funcția de primar.

În dosar este investigată modalitatea prin care Primăria Sectorului 3 ar fi construit, din bani publici, un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului, Ionuț Negoiță, care dezvoltă un proiect imobiliar în acea zonă.

Ancheta a fost declanșată în urma unei investigații jurnalistice realizate anul trecut de publicația Recorder. Potrivit jurnaliștilor, Robert Negoiță ar fi folosit resursele Primăriei pentru a construi o șosea pe terenul privat deținut de fratele său, 'așternându-i' un covor de asfalt chiar în zona în care acesta urma să ridice mai multe blocuri și un centru comercial.

Este vorba despre un drum de aproximativ un kilometru, construit în spatele Halei Laminor, care permite accesul în zona în care companiile lui Ionuț Negoiță intenționează să dezvolte complexul imobiliar HILS Republica, situat în apropierea stației de metrou cu același nume.

Inițial, procurorii au deschis, la data de 22 august 2025, un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, reținând că Robert Negoiță ar fi dispus, cu încălcarea prevederilor legale, construirea și asfaltarea unei străzi pe un teren deținut de fratele său, Ionuț Negoiță, folosind resursele Primăriei Sectorului 3.

Ulterior, la 20 noiembrie 2025, DNA a extins urmărirea penală, tot pentru abuz în serviciu, reținând că, din anul 2018 și până în prezent, Robert Negoiță ar fi dispus construirea și asfaltarea a 11 străzi din Sectorul 3 fără autorizații de construire și fără avizele obligatorii de la Transgaz, "generând un pericol major pentru siguranța locuitorilor din zona drumurilor construite (risc de explozie ca urmare a unor posibile fisurări ale conductelor de gaze, generate de traficul greu pe drumurile construite deasupra acestora)".