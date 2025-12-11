Curtea de Apel București anunță, în premieră, că organizează joi o conferință extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder despre "Justiția capturată".

O judecătoare de la Curtea de Apel, cu 25 de ani de experiență, rupe tăcerea în fața jurnaliștilor:

UPDATE

Întrebată dacă va cere Inspecției Judiciare să verifice schimbările de completuri, a spus că va cere tuturor instituțiilor să verifice informațiile apărute în spațiul public.

Pe toată durata conferinței de presă, judecătoarea Liana Arsenie a avut o atitudine ostilă și arogantă la adresa jurnaliștilor, spunând că ea a făcut "procese cognitive" pentru a redacta punctul de vedere pe care l-a citit de pe foi la debutul conferinței, iar la întrebări a răspuns și, dacă unora dintre reporteri nu le-au convenit răspunsurile, asta e problema lor.

Întrebată de ce nu a venit cu niciun detaliu despre dosarul lui Burci și de ce s-a schimbat judecătorul, ea a spus că dosarul este pe rol și nu se pot face aprecieri în acest caz.

"Schimbările sunt strict legale", a spus Arsenie.

Despre dosarul lui Nicolae Bădălău, Arsenie i-a spus jurnalistei Recorder că este pe lângă subiect, pentru că dosarul este în camera preliminară.

Judecătoarea a mai acuzat că unele informații din documentarul Recorder nu au fost documentate și nu vrea să le comenteze.

+++

Judecătoarea Arsenie Judecătoarea Liana Arsenie, o apropiată a Liei Savonea, spune că "declarațiile sub anonimat DNA finalizează și trimite în judecată dosare grele, iar CAB trebuie să judece aceste dosare și se distruge încrederea în instituții înainte ca ele să se propnunțe, pentru a le destabiliza".

Ea a acuzat Recorder că a publicat declarații "fără verificări" și acuză că în material apare un judecător "cu trecut în servicii".

Arenie s-a legat și de faptul că documentarul Recorder a fost difuzat de Televiziunea Publică.

+++

Raluca Moroșanu, o judecătoare cu experiență de 26 de ani, a întrerupt conferința de presă și a spus că la Curtea de apel judecătorii sunt "terorizați pur și simplu" cu acțiuni disciplinare. "Muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută".

Ea a spus că îl susține pe judecătorul Laurențiu Beșu, care a discutat cu reporterii Recorder.

Mă numesc Raluca Moroșanu, sunt judecător la Secția I Penală a Curții de Apel București. Am 26 de ani de magistratură, din care 19 ani la Curtea de Apel București, la Secția 1 Penală. Am venit aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și am venit să spun că tot ce a spus el acolo e adevărat. Dacă va fi contrazis este o minciună. Aici la Curtea de Apel București muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare și cu tot ce știți dvs. că se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine. Nu știu cealaltă parte ce vor face, vor probabil să țină cu conducerea. Așa că paranteză, nu am fost nici ofițer acoperit, nici la doi și un sfert, nicăieri, am fost toată viața mea magistrat. Colegii din țară mă cunosc pentru că am fost și formator la Institutul Național al Magistraturii și la Școala de grefieri aproape 15 ani și ei vor ști că nu mint. Dacă nu-l cred pe colegul Laurențiu, măcar să mă creadă pe mine" , a declarat Raluca Moroșanu.

În spatele conducerea Curții stau mai multe persoane în picioare, judecători și judecătoare din CAB.

Președinta Curții de Apel București Liana Arsenie a susținut că numeroase schimbări ale completelor de judecată în cazul lui Marian Vanghelie au fost "obiective".

Ea a acuzat caracterul "odios" în vederea asmuțirii opiniei publice împotriva judecătorilor al celor care au prezentat cazul Vanghelie, afirmând că prescripția faptelor a apărut în 2017, cu mult înainte ca dosarul să ajungă la Curtea de Apel în 2021.

Ea a reamintit că au fost sesizate mai multe instituții în cazul lui Laurențiu Beșu și a lansat mai mult acuzații la adresa fostei judecătoare Daniela Panioglu, pe care o acuză de "conduită ilicită" și că l-a lovit cu dosarul în cap pe un coleg de complet.

”Am învățat că legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări și manipulare, că legea vine din cunoaștere juridică și respect pentru cetățean, nu din nevoia de capitalizare politică și nici din nevoia de preluare ostilă a unei puteri în stat, care mai târziu să fie folosite în interes politic”, a precizat Aresnie.

Președintele Curții de Apel București a vornit și despre faptul că ”mistificarea” cea mai gravă din această serie o reprezintă "alegațiile privind direcționarea dosarelor prin schimbarea arbitrară a compunerii completurilor".



Arsenie prezintă înregistrări din cadrul proceselor, pentru a arăta că Panioglu are o atitudine "agresivă".

*****

"În data de 11.12.2025, la ora 12:00, la sediul Curții de Apel București din Splaiul Independenței nr. 5 se va desfășura o conferință extraordinară de presă având ca obiect prezentarea datelor factuale și informațiilor relevante privind acuzațiile formulate în spațiul public în ultima perioadă. Conferința se va desfășura în Sala E 68 'Istrate Micescu'. Persoana de contact este doamna judecător Ionela Tudor, purtător de cuvânt al Curții de Apel București", potrivit unui comunicat emis de Curtea de Apel București.

Recorder a publicat o investigație amplă despre situația gravă din sistemul judiciar, care în ultimii ani a îngropat în mod sistematic dosarele de mare corupție.

Inculpați celebri achitați în apel după ce în prima instanță primiseră ani grei de închisoare, procese tergiversate până când faptele ajung la prescriere, condamnări definitive care sunt reevaluate și șterse cu buretele. În plus, asupra DNA au început să planeze suspiciuni privind blocarea unor anchete penale.

„Senzația este că orice ai face, scapi”, spune unul dintre magistrații intervievați de Recorder.

Același magistrat făcea o declarație șocantă la ultimul bilanț al Parchetului General: „România e în situația de a fi mai aproape de un paradis al infractorilor decât de un stat de drept”.

