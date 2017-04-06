În martie anul trecut, un judecător de Cameră preliminară de la Tribunalul Prahova, decidea că nu se mai impune păstrarea măsurilor preventive în cazul lui Sebastian Ghiță, respectiv sechestru asigurător pe toate bunurile acestuia pentru acoperirea unui prejudiciu de 80 milioane de lei. Ultimul dosar a fost restituit la DNA.

Înainte de a se pronunța instanța de fond, Tribunalul Prahova a ridicat, în martie 2024, sechestrul de pe bunurile lui Ghiță deoarece, „la acest moment, după 7 ani, dispunându-se clasarea pentru o parte din pretinsele infracțiuni, măsura asigurătorie nu mai este necesară, devenind excesivă pentru inculpat inclusiv prin raportare la perioada scursă de la data presupuselor fapte în raport cu care a fost instituită, nerespectând exigența de proporționalitate cu scopul urmărit în momentul dispunerii de către procuror”, se arată în motivarea tribunalului.

Mai mult, judecătorul susține că în dosarul deschis în 2018 și trimis în judecată în 2022 și retrimis la DNA în 2023 „va dispune ridicarea măsurii asigurătorii luate prin ordonanța din data de 06.04.2017 emisă în dosarul nr. #/P/2016 de către DNA Ploiești, constând în instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile deținute de inculpatul Sebastian Ghiță, respectiv asupra sumelor de bani existente în conturile bancare deschise pe numele inculpatului, până la concurența sumei de 80.085.923,45 lei”, se mai arată în document.

