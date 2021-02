Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Corina Corbu, și-a exprimat nemulțumirea joi în legătură cu bugetul alocat instituției pe care o conduce, susținând că nu are bani nici măcar pentru efectuarea unei expertize electrice la sediu.

"Nu se găsește finanțare pentru a efectua o simplă expertiză electrică, pentru a vedea dacă nu există pericol de a lua foc la Înalta Curte, pentru că instalațiile sunt suprasolicitate în fiecare moment", le-a spus Corina Corbu parlamentarilor, în cadrul dezbaterilor din comisiile de specialitate, potrivit Agerpres.

Ea s-a mai plâns de faptul că Instanța supremă funcționează într-un sediu impropriu, dând ca exemplu faptul că grefierii sunt nevoiți să care dosare de la subsol cu brațele, pentru că nu există un lift.

"Trebuie să vă spun că, în condițiile astea, undeva prin mai-iunie, vom fi exact ca anul trecut înainte de rectificare. Adică avem datorii pentru citații, expertize. Pentru că, dacă nu ne putem plăti facturile la poștă pentru actele de procedură pe care le transmitem, nu putem efectua expertize în dosarele penale. Mă întreb ce putem face. (...) Una dintre secțiile Înaltei Curți își desfășoară activitatea într-un spațiu închiriat, pentru care statul român plătește o sumă foarte mare. Nu vreau să vă spun ce înseamnă pentru Înalta Curte să aibă o secție în afara sediului principal, în condițiile în care avem recursuri în interesul legii, avem ședințe ale Completurilor de 5 pe care le desfășurăm împreună. Noi trebuie să fim împreună. Este anormal ca o secție a Înaltei Curți să își desfășoare activitatea în alt spațiu", a mai transmis Corbu.

În plus, potrivit acesteia, la sfârșitul lunii se va finaliza o procedură de concurs pentru 25 de magistrați asistenți. "Nu am unde să îi așez. Nu am măcar un metru în sediul Înaltei Curți. Ne întrebăm cât să mai restrângem și câți să mai fim în birou. Pe grefieri nu știu unde să îi așez. Grefierii noștri cară zilnic dosare de la două subsoluri. Oamenii nu sunt plătiți pentru a căra dosare, oamenii ar trebui să desfășoare alte activități. Este jenant", a afirmat Corina Corbu.

La finalul dezbaterilor, parlamentarii PSD au anunțat că vor susține amendamentele depuse de șefa ICCJ și au propus creșterea bugetului pentru Instanța supremă cu suma de 59 milioane lei.

Potrivit proiectului de buget transmis în Parlament de Ministerul Finanțelor, Înalta Curte de Casație și Justiție va avea un buget pe anul 2021 de 144 milioane lei, în scădere cu 19,57% față de execuția preliminată din anul 2020.

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat joi, la finalul avizării bugetului Ministerului în comisiile de specialitate din Parlament, că discuția despre problemele instalațiilor electrice trebuiau aduse în discuție dinainte, afirmând că el a aflat abia în ședința de joi despre ele.

"Doamna președintă a spus că nu vor fi blocaje și lucrul acesta sunt convins că se va întâmpla. Detalii legate de prize, lifturi sau chestiuni foarte punctuale nu mi-au fost aduse la cunoștință, deși am avut o discuție cu ea la nivel de principiu", a spus Stelian Ion.

Acesta a mai declarat că problema riscului de incendiu trebuie verificată foarte atent și va discuta cu premierul și ministrul de Finanțe.

"Sună spectaculos și e foarte grav, însă ideea riscului unui incendiu adusă pentru prima oară pe masa comisiei în momentul în care se discută amendamente (pe tema bugetului - n.r.) e un pic precipitată. Voi vorbi și voi relua discuțiile cu premierul și ministrul Finanțelor pe această temă, care este una importantă", a mai comentat acesta.