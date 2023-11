Agenția Națională de Integritate a sesizat organele de urmărire penală în cazul fostului ministru al Mediului, actual președinte al Consiliului Județean Iași, liberalul Costel Alexe, pentru fals în declarații.

"În urma informațiilor rezultate din activitatea de evaluare făcută de ANI, s-a constatat că nu există aspecte ce ar fi lezat integritatea în exercitarea funcției de demnitate publică, motiv pentru care ANI a concluzionat că nu sunt fapte privind integritatea sau vreun conflict de interese în urma verificării pe care a inițiat-o. Contrar evaluării realizate, ANI a sesizat că ar fi indicii pentru un presupus fals în declarații pentru că nu aș fi trecut în declarația mea de avere creditarea de către fosta mea soție a firmei în care ea este unic acționar, eu neavând nicio calitate juridică în cadrul acesteia. Menționez că până la data întocmirii raportului final de evaluare al ANI, nu mi s-a solicitat niciun punct de vedere întrucât, în urma analizării datelor, nu s-au constatat încălcări în exercitarea funcției mele de deputat", a fost reacția lui Costel Alexe.



ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către Alexe a infracțiunii de fals în declarații prevăzută de art. 326 din Codul Penal.

Acesta este acuzat că nu a trecut în declarațiile de avere depuse în anul 2020 împrumutul în valoare de 107.600 lei, reprezentând creditarea unei societăți comerciale în cadrul căreia soția acestuia deținea calitatea de asociat și funcția de administrator.

În iunie 2022, Costel Alexe a fost trimis în judecată DNA pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și instigare la delapidare.

Alături de acesta au mai fost trimise în judecată o persoană fizică, la data faptelor director general în cadrul unei societăți comerciale cu activitate în siderurgie, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, delapidare, participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și alte cinci persoane fizice acuzate de infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată comise sub forma autoratului și a participației improprii.