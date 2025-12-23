Un raport pe Justiție al Cult Research indică un nivel deosebit de redus al cetățenilor români în justiție. Conform sondajului realizat, 62% din români consideră că gradul de control politic asupra justiiei este mare (38%) sau foarte mare (24%).

Aceste cifre coincid cu datele unei alte întrebări, care stabilea factorii sub care magistrații iau decizii într-un proces. 63% din români consideră că magistrații decid sub influență politică, în timp ce doar 11% consideră că deciziile sunt luate în funcție de probe, iar 26% nu au optat nici pentru varianta politică, nici pentru cea a probelor.

Cei mai mulți consideră că cetățenii trebuie să se implice în acțiuni de protecție a independenței magistraților. Un total de 64% consideră implicarea cetățenească drept importantă sau foarte importantă.



Încrederea în justiția din România

În privința încrederii, românii se declară reticenți față de justiția din România. La întrebarea „Vă simțiți în siguranță dacă ați fi nevoit/ă să ajungeți în fața justiției din România pentru a vi se face dreptate?” 40% au răspuns „Probabil că nu”; 26% – „Cu siguranță nu”. Doar 13% (cu siguranță da), respectiv, 21% (probabil că da) au răspuns afirmativ.



Citiți continuarea pe PressHUB.