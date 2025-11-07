Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție al-au reținut pe Marius Ovidiu Isăilă, fost senator, sub acuzația de cumpărare de influență.

Potrivit DNA, în datele de 9 și 15 octombrie 2025, în București, Isăilă ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării.

Promisiunile au fost reiterate în data de 24 octombrie 2025, când Isăilă, având reprezentarea că ministrul Apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. Romtehnica SA, cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată.

Recidivist cunoscut

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, fostul senator executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile și este prezentat Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

