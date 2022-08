Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a încasat aproximativ 6 milioane de lei (peste 1,2 milioane de dolari) într-un dosar de evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.

Banii urmează să fie transferați statului român de către Departamentul de Justiție al SUA, anunță ANABI printr-un comunicat de presă.



Cei aproape 6 milioane de lei au fost recuperați ca urmare a unei petiții civile (petition for remission) formulate de ANABI și reprezintă veniturile integrale nete obținute de autoritățile SUA după valorificarea mai multor bunuri confiscate.

Suma urmează a fi transferată către Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului și acoperirii ordinului de confiscare dispuse într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție și soluționat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, în 2019.

Recuperarea sumei de bani este rezultatul cooperării între structurile de specialitate din cadrul Ministerului Justiției (Autoritatea Centrală - Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, respectiv ANABI) și Departamentul de Justiție al SUA (Criminal Division’s Office of International Affairs; the Money Laundering and Asset Recovery Section).

La realizarea demersului, ANABI a cooperat și cu Direcția generală executări silite cazuri speciale din cadrul ANAF.