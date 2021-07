Ministrul Justiției, Stelian Ion, a anunțat luni că Parlamentul se poate întruni în sesiune extraordinară pentru a discuta proiectul de desființare a Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ).

Desființarea Secției a primit în acest sens un aviz favorabil din partea Comisiei de la Veneția, iar ministrul a subliniat că așteaptă ca Senatul să pună pe ordinea de zi acest proiect săptămâna viitoare.

Stelian Ion a explicat că, miercuri, va prezenta în ședința coaliției de guvernare avizul dat de Comisia de la Veneția, după care Parlamentul ar trebui să se întrunească în sesiune extraordinară.

"Parlamentul se poate întruni în sesiune extraordinară fără nicio grijă, pentru că are soluțiile corecte propuse de Guvern și vreau să îi mulțumesc premierului Florin Cîțu pentru sprijinul față de acest proiect. De altfel, în programul de guvernare este prima măsură de la capitolul Justiție care ar fi trebuit luată. Proiectul a fost blocat în Parlament. Deci varianta corectă ar fi cea propusă de Guvern și acesta este mesajul pe care îl voi duce în coaliție miercuri. Am stabilit la întâlnirea anterioară în cadrul coaliției că se va propune sesiune extraordinară pentru a rezolva această problemă, pentru a desființa SIIJ, în maximum două săptămâni de la primirea avizului. Iată, astăzi, am primit avizul. Dacă nu săptămâna aceasta, săptămâna viitoare deja ar fi de așteptat o sesiune extraordinară pentru desființarea SIIJ. (...) Sunt chestiuni importante, care vor fi analizate, desigur, în zilele următoare, toate paragrafele acestui aviz, care are nu mai puțin de 14 pagini. Solicit așadar colegilor senatori să ia degrabă, aș spune, în discuție acest proiect, să dea raport în Comisia juridică și mai departe să se dea un vot final în cadrul Senatului", a declarat Stelian Ion, într-o conferință de presă, citat de Agerpres.

Ministrul Justiției a precizat că se așteaptă ca Senatul se se întrunească săptămâna viitoare, subliniind că acum nu mai sunt argumente pentru a nu desființa SIIJ.

"Am așteptarea ca, săptămâna viitoare, Senatul să se întrunească și să se pună pe ordinea de zi desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Este o chestie asumată deja în coaliție, având și aceste argumente, eu cred că nu mai sunt alte argumente care ar putea împiedica acest demers. Dacă s-ar întâmpla acest lucru deja s-ar ridica mari semne de întrebare față de respectarea programului de guvernare, față de argumentele reale pe care le-ar putea invoca unii sau alți actori din sistemul judiciar, pentru că au fost criticate unele propuneri și însăși desființarea SIIJ a primit anumite critici din partea unei părți a sistemului judiciar, dar și din partea unor politicieni. Având în vedere această confirmare din partea unui organ independent al Consiliului Europei, care este format din mulți membri, care este format în principal din specialiști în drept constituțional, deci din afara acestui tumult intern, acestor dezbateri și încleștări pe marginea acestei teme, având în vedere și acest sprijin, și țin să mulțumesc membrilor Comisiei la Veneția, mai ales pentru faptul că au dat curs cu celeritate solicitării noastre, deci având în vedere aceste lucruri nu văd alte impedimente", a afirmat Stelian Ion.