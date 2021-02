Proiectul privind desființarea Secției Speciale a fost trimis la Guvern, a anunțat, vineri dimineață, ministrul Justiției - Stelian Ion.

"În această dimineață (vineri - n.r.) am semnat și am trimis către Guvern propunerea de proiect pentru desființarea SIIJ. Ieri a fost o ședință lungă la CSM în care s-a dezbătut acest subiect și s-a dat un aviz negativ. Avizul este consultativ și am decis în urma analizei să trimit acest proiect de desființare a SIIJ", a anunțat Stelian Ion.

El a spus că argumentele din dezbaterea CSM de joi pot fi luate în calcul, dar în alt context.

"Pentru mine, avizul reprezintă o dezamăgire și nu am fost niciodată optuz la idei de garanție a independenței magistraților, dar ele nu s-au concretizat, pentru că nu s-a găsit o formă constituțională. Din partea CSM nu au venit propuneri, în afară de acele imunități suplimentare pe care le-am eliminat", a spus ministrul.

Astfel, ministrul explică faptul că propunerile pentru întărirea independenței magistraților pot fi făcute în Parlament, dar nu au ce căuta în proiectul inițial care pleacă de la Ministerul Justiției.

Ministrul a precizat că desființarea Secției Speciale face parte din programul de guvernare al Coaliției și reprezintă o "normalizare".

Stelian Ion a mai precizat că 17 milioane de lei a a cheltuit SIIJ de la înființarea, adăugând că instituția a avut timp să demonstreze contrariul criticilor privind ineficiența ei, dar nu a făcut-o.

Stelian Ion a mai declarat că nu are de gând să demisioneze în urma ședinței tensionate din CSM.