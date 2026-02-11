Deputatul USR Stelian Ion a reacționat vehement miercuri, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat din nou pronunțarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților.

Fostul ministru al Justiției acuză o „tergiversare” premeditată care pune în pericol fonduri europene vitale și denunță o „solidaritate corporatistă” menită să protejeze privilegiile din sistem.

Într-o postare publicată pe Facebook, parlamentarul susține că CCR a devenit principalul obstacol în calea reformelor din România, acționând nu ca o instanță imparțială, ci ca „un grup de oameni cu interese și loialități foarte concrete”.

„Gruparea Savonea” și blocajul PSD



Stelian Ion indică nominal judecătorii pe care îi consideră responsabili pentru blocaj, sugerând o coordonare politică evidentă.

„Coincidențele nu mai conving pe nimeni: exact judecătorii numiți de PSD sunt cei mai vehemenți opozanți ai reformei. La fel de cinică este și gruparea coagulată în jurul Liei Savonea, care face orice pentru a bloca această reformă”, a scris deputatul.



El îi menționează explicit pe judecătorii constituționali Giani Stan, Cristian Deliorga, Bogdan Licu și Simina Tănăsescu (referindu-se la cei numiți politic), acuzându-i că sfidează o țară întreagă pentru a menține un sistem închis.

