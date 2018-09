Completele de judecată la ICCJ se stabilesc la începutul anului, potrivit legii, i-a transmis Cristina Tarcea lui Liviu Dragnea, după ce șeful PSD a acuzat faptul că se încearcă băgarea lui la pușcărie cu un complet făcut prin încălcarea legii.

ÎCCJ respectă Legea 207/2018 de modificare a Legii de organizare judiciare încă din iulie 2018 - lună în care a intrat în vigoare, iar "aplicarea imediată a legii presupune şi respectarea obligaţiilor pe care legea le impune în ceea ce priveşte termenul, data la care acea obligaţie trebuie îndeplinită".

"Potrivit dispoziţiilor art. 32, alin (1), astfel cum au fost modificate prin legea 207, completele de cinci judecători se trag la sorţi la începutul fiecărui an. Legea 207 din 2018 nu are nicio dispoziţie tranzitorie, cum are în alte situaţii, în care să reglementeze obligaţia tragerii la sorţi de noi complete pentru anul 2018 şi să reglementeze situaţia completelor de cinci judecători, deja existente în anul 2018. Prin urmare, legea 207 incontestabil este în imediata aplicare. Înalta Curte o aplică încă din iulie 2018, dar aplicarea imediată a legii presupune şi respectarea obligaţiilor pe care legea le impune în ceea ce priveşte termenul, dată la care acea obligaţie trebuie îndeplinită. Or, legea este incontestabilă şi lipsită de orice echivoc, la începutul fiecărui an", a precizat - conform Agerpres - Tarcea, întrebată de acuzațiile lansate recent de Liviu Dragnea.

”Vor să mă bage la puşcărie cu un complet făcut cu încălcarea legii. Legea spune că preşedinţii completelor sunt repartizaţi aleatoriu. ÎCCJ a adoptat o decizie prin care legea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019. De ce? Ca să desemneze două complete nelegal. Vom contesta, sigur, dar tot la ei'', a declarat duminică seara, la Antena 3, liderul PSD, adăugând că a vorbit cu ministrul Tudorel Toader despre desemnarea completelor de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

În iunie anul acesta, ÎCCJ l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive la Protecția Copilului Teleorman a unor persoane care, de fapt, au lucrat la filiala județeană a PSD. Decizia a fost luată de completul de 3 judecători al ÎCCJ, iar pe 8 octombrie a fost stabilit primul termen în apelul înregistrat la completul de cinci al instanței.