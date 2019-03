Ministrul Justiţiei a refuzat să spună de ce nu s-a ţinut cont de cererea magistraţilor cu privire la statutul Secţiei speciale, explicând graba de a adopta o nouă OUG, în pofida avizului negativ al CSM, prin decizia premierului Viorica Dăncilă.

"Mi s-a tansmis că astăzi la orele 12:30 va fi o şedinţă de plen (a CSM) - la care n-am putut să particip fiind chiar aici, în cadrul Guvernului - pentru a se da avizul pozitiv pentru modificările despre care am vorbit -. La orele 14:00, înaintea şedinţei de Guvern, am aflat că CSM a avut o abordare generală, adică a dat un aviz negativ per total, nu numai pe cele cinci modificări discutate şi convenite, per total cu referire la ordonanţa 7. Doamna prim-ministru a considerat că este necesar să pună în aplicare cele convenite de către domnia sa şi reprezentanţii magistraturii aici, în sediul Guvernului, şi am promovat această ordonanţă, am înscris-o pe ordinea de zi", a explicat Tudorel Toader după şedinţa de Guvern în care s-a adoptat o nouă ordonanţă de urgenţă pentru a modifica OUG 7.

Trebuie reamintit că la întâlnirea de la Guvern invocată de ministru au participat magistraţi care nu au criticat asaltul PSD-ALDE asupra sistemului judiciar.



Modificările au fost adoptate în pofida faptului că CSM a dat cu câteva ore înainte de şedinţă un aviz negativ.



Ministrul consideră că "cele cinci modificări reprezintă un pas semnificativ pentru realizarea opţiunilor exprimate de către magistraţi".



Pe motiv că trebuie să ajungă la moţiunea simplă din Parlament, Toader a a fugit, refuzând să spună de ce nu a dat curs şi solicitării venite de la CSM privind Secţia specială de anchetare a magistraţilor.