Ministrul Justiției dă de înțeles că urmează schimbarea procurorului general Augustin Lazăr, despre care spune că „a avut poziţii care nu au fost pe frecvenţa legii în vigoare, nu pe frecvenţa mea”. Toader și Lazăr au fost des în contradicție.

„Cu domnul Lazăr mă cunosc de multă vreme, dinainte să fie procuror general şi eu ministru al Justiţiei. E adevărat că în epoca aceea colaboram pe linie academică, astăzi sau de când este procuror general şi eu ministru colaborăm instituţional, în cadrul autorităţii judiciare. Colaborăm instituţional. Sigur că de-a lungul timpului, cred că a trecut un an şi ceva, a avut poziţii care nu au fost pe frecvenţa legii în vigoare, nu pe frecvenţa mea (...)”, a declarat Tudorel Toader la DCNews.

Ministrul Justiției mai acuză și că Augustin Lazăr ar fi avut „partipriuri”.

„Când spunea, spre exemplu, la CSM, a acreditat ideea faptului că evaluarea pe care am făcut-o eu, în baza căreia am declanşat procedura de revocare (a Laurei Codruța Kovesi, n.r.), ar fi nelegală pentru că un regulament al CSM prevede o altă metodologie. Or, eu i-am răspuns atunci: regulamentul CSM nu poate să modifice prevederea legii. Dacă legea stabileşte criterii, competenţe, proceduri, eu mă opresc la lege, nu mă cobor la regulament, care contrazice legii din bunul motiv că un regulament nu poate să se abată de la lege, nu poate să o modifice. Chiar atunci eram unul lângă altul în CSM şi l-am întrebat dacă afirmaţia este documentată sau nu. În sfârşit, nu conta răspunsul, că oricum avea partipriurile domniei sale. (...) Vă dau un răspuns de principiu, general valabil: la oricare dintre noi vine o vreme la care este supus evaluării”, a mai spus Tudorel Toader.