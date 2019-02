Tudorel Toader a declarat că scrisoarea transmisă către miniştrii de Justiţie din statele UE cu privire la revocarea Laurei Codruţa Kovesi a avut drept scop informarea cu privire la realitatea juridică, fără să fi fost formulate critici.

”Scrisoarea nu am spus că a respectat, că nu a respectat, a fost o simplă infomare. Eu am pornit de la convingerea pe care o am şi acum că o decizie la nivel european, chiar dacă are o puternică componentă politică, trebuie să se bazeze pe cunoaşterea realităţii juridice. Nu am făcut păreri, nu am formulat critici, ci am formulat pasaje din câteva decizii ale Curţii Constituţionale au constatat respectivele conflicte. Nu am cerut să mi se răspundă. Am văzut reacţii pro şi contra. A avut un singur obiectiv: cunoaşterea realităţii juridice”, a declarat duminică seara, la România TV, Tudorel Toader, relatează Mediafax.ro.

Ministrul Justiției a transmis recent o scrisoare miniştrilor de Justiţie din statele Uniunii Europene, în care a prezentat întreaga situaţie privin revocarea de la DNA a Laurei Codruţa Kovesi, în contextul în care aceasta candidează pentru şefia Parchetului European.