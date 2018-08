Nici nu a început bine evaluarea activității manageriale ale procurorului general, iar Tudorel Toader dă indicii clare despre finalul acesteia. Susține că nu știe rezultatul evaluării, dar știe că Parchetul s-a îndepărtat de rolul său constituțional.

„Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general nu a venit nici din senin, nici din circumstanţial. Eu am observat de-a lungul timpului, şi probabil aţi observat şi dumneavoastră, cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituţional pe care-l are. Eu am observat cum activitatea ministerului s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Criteriile sunt cele din lege. Voi face evaluarea. În maximum 30 de zile voi prezenta public rezultatele. Eu nu aş spune acum că vor fi negative sau pozitive. Ca şi în precedent, voi face o radiografie a activităţii manageriale desfăşurate de către procurorul general şi voi trage o concluzie”, a declarat, luni, ministrul Justiţiei Tudorel Toader.

Ministrul Justiției a anunțat sâmbătă că a declanșat procedura de evaluare a activității manageriale a lui Augustin Lazăr, după ce Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Vasilica Dăncilă a publicat un protocol secret între Parchetul General și SRI.

Atât Lazăr, cât și SRI au anunțat că acel protocol nu mai este în vigoare.

Amintim că în același mod a procedat Tudorel Toader și în momentul în care a propus revocarea Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA.

Augustin Lazăr a fost unul dintre procurorii șefi care au contestat modificările aduse legilor Justiției și a legislației penale.