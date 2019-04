Ministerul Justiţiei urmează să reia procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de procuror general al României, a confirmat, miercuri, pentru Agerpres, ministrul Tudorel Toader.

UPDATE

Daniel Horodniceanu a comentat pentru HotNews.ro decizia ministrului Justiției: "Problema este că nu avem un profil clar de candidat și dacă am fi avut am fi știut cu toții la ce se aștepta ministrul. Este cert că niciunul dintre candidați nu i-a satisfăcut exigențele ministrului, dar era mult mai simplu pentru noi dacă am fi cunoscut exigențele. Pentru ca procedura să poată fi contestabilă, ar fi trebuit ca noi să știm care este profilul candidatului, iar acesta nu a existat. Eu am mers la concurs pentru că am considerat eu că mă calific, conform cerințelor minimale care erau acolo - vechime și experiența managerială".



+++

Decizia a fost luată după ce comisia condusă de Tudorel Toader i-a respins pe cei patru procurori care şi-au depus candidatura - Augustin Lazăr, Marian Drilea, Gabriela Scutea şi Daniel Horodniceanu, mai spune sursa citată.

Încă de la începutul procedurii au existat unele probleme.

Astfel, trei candidaţi, Daniel Horodniceanu, Gabriela Scutea şi Marian Drilea, au depus la Ministerul Justiţiei dosare incomplete, însă au primit termen câteva zile să aducă documentele care lipseau.