Transparency International Romania atrage atenția că în ultimii ani subiectul referitor la lupta împotriva corupției nu s-a mai regăsit la fel de frecvent pe agenda publică din România.

Repercusiunile acestui fapt pot fi ușor observate și sunt menționate în cele mai recente rapoarte internaționale privind România, precizează joi Transparency International România într-un comunicat, amintind de Raportul GRECO din 5 august care constată faptul că doar două dintre cele 26 de recomandări făcute în septembrie 2023 au fost implementate complet.

Printre recomandările care se află într-un stadiu de implementare parțială se regăsesc o serie de reforme importante, pe care Transparency International Romania a pus accentul în proiectele sale și în comunicările sale publice, precum ”nevoia de a avea un cadru legislativ uniform și complet referitor la normele de integritate, îmbunătățirea accesului la date publice, promovarea principiului transparenței și declararea întâlnirilor pe care înalții oficiali le au cu stakeholderi influenți, protecția avertizorilor în interes public și încurajarea atitudinilor integre”.

În acest sens, Transparency International Romania menționează proiectul NIAct, derulat împreună cu Agenția Națională de Integritate și Ministerul Justiției, care este considerat în cadrul raportului de conformitate un pas înainte făcut pentru implementarea recomandării IV - efectuarea unui studiu analitic cuprinzător al cadrului legal de integritate existent și, în lumina constatărilor sale, revizuirea cadrului actual de integritate pentru a spori claritatea, coerența și caracterul complet al acestuia.

”În cadrul proiectului a fost realizată o analiză în detaliu cu privire la cadrul legislativ actual privind integritatea, cu accent pe inconsecvențele, ambiguitățile și omisiunile care slăbesc eficiența și eficacitatea sistemului de integritate din România, dar oferind și exemple de bune practici. Propunerea de intervenție legislativă pentru modificarea pachetului de legi privind integritatea este încă în curs de dezbatere, autoritățile cu drept de inițiativă legislativă în acest domeniu fiind încă așteptate să definitiveze acest proces”, precizează organizația, adăugând că Raportul GRECO concluzionează faptul că în următoarele 18 luni instituțiile publice trebuie să se mobilizeze și să ia măsuri eficiente pentru îndeplinirea recomandărilor primite de România.

Referindu-se și la Raportul din 2025 privind statul de drept referitor la România, lansat în iulie de Comisia Europeană, Transparency International Romania ”pune accent pe nevoia ca lupta împotriva corupției să redevină subiect central pe agenda publică și să fie o temă tratată cu deosebită atenție, nu adiacent altor aspecte”.

”Observând caracterul mai degrabă stagnat al reformelor anticorupție din ultimii ani, organizația noastră subliniază faptul că societatea civilă a avut un rol major de-a lungul timpului în parcursul României spre a aduce o serie de îmbunătățiri asupra cadrului legal privind integritatea și că este necesar ca dialogul dintre ONG-uri și instituțiile publice să fie susținut și încurajat. România anului 2025 are nevoie de încurajarea cetățeniei active, de implicare a cetățenilor în procesele decizionale și în monitorizarea politicilor publice, inclusiv în domeniul anticorupției”, precizează Transparency International Romania.