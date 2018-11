Tudorel Toader susţine că nu a vorbit nimeni cu el de o contestare a raportului MCV la Curtea Europeană de Justiţie, dar dă de înţeles că ar fi de acord.

"Cu mine personal nu a vorbit nimeni despre posibilitatea contestării, deşi am auzit că s-a spus că ministrul Justiţiei a refuzat. Repet, cu mine nu a vorbit nimeni pe acest subiect. Dacă voi fi întrebat voi răspunde. (...) Întâi să vedem dacă, să vedem motivele, şi dacă voi eu ministru la momentul acela voi reprezenta”, a declarat miercuri ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, relatează Mediafax.

Precizarea ministrului vin după apariţia unor informaţii privind intenţia social-democraţilor de a contesta la Curtea de Justiţie a UE raportul MCV de marţi.

PSD ar putea ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) raportul MCV privind situația din România, au declarat surse din partid pentru EurActiv România.

Întrebat dacă social-democraţii au în vedere contestarea la CJUE a raportului MCV, deputatul PSD Florin Iordache a declarat: "Se va face o analiză, contestarea, dacă se va face, repet, poate să o facă Guvernul".

Ministrul Justiţiei a mai susţinut că raportul MCV are "iz politic": "Raportul, în opinia mea, şi îmi pare rău să spun, de când sunt ministru, nu am lipsit de la nicio dezbatere. Toate explicaţiile pentru cele 12 recomandări au trecut prin filtru de la Ministrul Justiţiei. De data aceasta, tind să cred că raportul are iz politic, are multe interese. Raportul foloseşte standarde duble şi se raportează la obiective mobile mişcătoare”.

Tudorel Toader a mai spus că recomandările sunt făcute de câţiva experţi ai Comisiei şi nu pot avea putere juridică peste legea naţională.

"Să nu vă imaginaţi că o recomandare poate să aibă putere juridică peste legea naţională. (...) Le evaluăm, le luăm în considerare, le respectăm pentru această grilă, pentru că eu personal, nu ca ministru, ca jurist, am mari semne de întrebare să ni se spună în MCV: suspendaţi procedura de revocare, să ni se spună opriţi procesul de legiferare. Este cam mult şi iese din tiparul MCV”, a explicat Toader.