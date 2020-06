Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni, într-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, că adeseori vorbea la telefon cu fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi.

Întrebat dacă acum ar mai suspenda-o pe Kovesi, când a ajuns atât de mare, Toader a spus: „Unele hotărâri se iau în funcție de dinamica vieții sociale. Vreau să vă spun ceva care nu știe nimeni. Eram judecător, eram ministru, dânsa pe pozițiile pe care era, adeseori ne sunam la telefon, adeseori mă consulta în probleme de practică și interpretare a normelor juridice penale”.

Tudorel Toader a explicat că Parchetul European, instituție la conducerea căreia se află Kovesi, s-a înființat datorită votului lui.

„Eram la primul Consiliu JAI, în martie, 2017, în calitate de ministru al Justiției. Vera Jourova, comisarul european pentru Justiție, voia să dea drumul Regulamentului de înființare a Procurorului European și nu avea 9 țări care să fie de acord, avea 8. Eu am fost al nouălea, am deblocat situația. La toate reuniunile am fost de acord cu înființarea Parchetului European și cred că este util”, a povestit fostul ministru, potrivit cristoiublog.ro.