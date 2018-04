Miercuri are loc penultimul pas înainte de decizia judecătorilor în dosarul liderului PSD, Liviu Dragnea, judecat pentru instigare la abuz în serviciu. Urmează stabilirea unui nou termen în care magistrații vor pronunța sentința.

UPDATE Judecătorii au dat un nou termen în procesul liderului PSD, după ce avocații au invocat protocolul SRI-DNA.

„Cererea constă în a se transmite o adresă către Parchet prin care să se solicite în ce a constat cooperarea între cele două instituţii, SRI şi DNA, în instrumentarea acestui dosar. Am depus şi un document, o adresă din timpul urmăririi penale către serviciul tehnic, care precizează că în cauză beneficiar secundar este o unitate militară a SRI. Solcităm să cereţi DNA şi SRI în ce a constat cooperarea pe timpul derulării acestui dosar”, a spus avocatul care o reprezintă pe Floarea Alesu.

Și avocatul fostei soţii a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, a susţinut cererea.

În schimb, procurorul DNA a afirmat, însă, că cererea are termeni foarte vagi, în condiţiile în care nu au fost precizate probele care ar fi fost afectate.

„Nu cred că am fost de neînţeles. Mi se reproşează că nu am indicat în complet anumite mijloace de probă care ar fi fost afectate. Păi eu chiar asta vreau să aflu, acesta este temeiul cererii. Trebuie să ştim toţi din această sală şi nu numai care au fost modalităţile în care s-au administrat probele. Un procuror care abdigă de la principiile sale şi dă relevanţă acestui protocol nu poate face urmărirea legal”, a răspuns avocatul.

Judecătorii au admis cererea și au dat termen pentru 15 mai.

***** Știrea inițială

La termenul de astăzi sunt așteptați avocați și procurorii să își susțină pledoariile finale, după care judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție vor pronunța sentința, care va putea fi atacată atât de acuzați, cât și de DNA.

La termenul anterior, judecătorii l-au audiat pe liderul PSD, Liviu Dragnea, judecat pentru angajarea fictivă a unor persoane la Direcția pentru Protecția Copilului, dar care lucrau la sediul PSD.

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis să-i confrunte pe Liviu Dragnea și Floarea Alesu, fosta șefă a DGASPC, deoarece au constatat că sunt declarații contradictorii.

În timpul confruntării desfășurate în fața judecătorilor, Floarea Alesu a susținut că Dragnea i-a cerut menținerea în funcție a celor două angajate de la Protecția Copilului Teleorman care lucrau la PSD, Dragnea neagă că ar fi avut astfel de discuții cu Floarea Alesu.

„Liviu Dragnea, direct și personal, mi-a cerut într-o discuție să le mențin pe funcțile respective în cadrul DGASPC Teleorman pe cele două persoane până când le va rezolva problema. Se întâmpla în 2008, când la rândul meu am fost informată de șefa de la Personal.

De față la aceasta discuție nu a mai fost prezentă nicio persoană. Această discuție a avut loc în cabinetul de președinte al Consiliului Județean Teleorman al lui Liviu Dragnea. Începând cu 2009, pînă în 2010, am mai avut și alte discuții cu Liviu Dragnea, tot în legătură cu situația celor două. De fiecare dată îmi spunea că se va rezolva, să am răbdare”, a spus Floarea Alesu la termenul precedent.

„Ultima dată mi-a spus „să-i pun la muncă pe ceilalți angajați, care erau în număr de 800, că sunt destui și stau degeaba”. Au fost 3-4 discuții pe holul de la sala de ședință de la Consiliul Județean, imediat ce se termina ședința, înainte de a ține dumnealui conferința de presă. Nu pot indica o persoană care să confirme aceste întâlniri și obiectul discuțiilor legat de cele două persoane.

În schimb, Liviu Dragnea a negat „categoric” discuțiile.

„Categoric nu. Nu am avut nicio întâlnire sau discuție de genul celor la care a făcut trimitere Floarea Alesu. în legătură cu holul de la ieșirea din Consiliul Județean, acel hol era cam cât spațiul acesta de aici (arătând în fața judecătorilor). Acolo era o aglomerație infernală, erau foarte multe persoane. Acolo nu exista un loc în care cineva putea să vorbească fără ca cineva să nu audă. Nu se poate purta o discuție de genul celor afirmate de Alesu Floarea. Acolo era balamuc, era o aglomerație ca în tramvai. Acolo se fuma, erau 70-80 de persoane de obicei”.

În timpul audierii, Dragnea a respins toate acuzațiile.

„Am înțeles acuzațiile, le resping categoric, deoarece mă consider nevinovat”, a început Dragnea în fața judecătorilor. Liderul PSD nu a mai dat declarații în fața instanței în acest dosar.

„Încerc să înţeleg de ce am fost trimis în judecată fără nicio probă, doar pe nişte declaratii, nişte feelinguri, nişte bârfe spuse la un şpriţ. Nu am reuşit să înţeleg. Ce să mai spun, am rămas şi sunt ţinta DNA-ului”, a încheiat Dragnea declarația.

Tot la termenul anterior, fosta soție a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, pare să fi îngreunat situația liderului PSD.Ea a depus la dosar o hârtie prin care demonstrează că a plătit prejudiciul reținut în contul ei către DGASPC (108.612 lei) și a cerut încetarea procesului său în acest caz. Mai mult, Bombonica Prodana a spus judecătorilor că nu vrea să dea declarații în acest dosar.

Trei persoane judecate în procesul angajărilor fictive la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman au recunoscut complet acuzațiile aduse de procurori și au cerut judecarea în procedură simplificată.

Este vorba despre Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicuşor, fost şef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare din DGASPC Teleorman, şi Anisa Stoica, care la data faptelor era angajată la aceeaşi instituţie. Cu toții ar putea primi pedepse reduse cu o treime.

Ce acuză procurorii?

Liviu Dragnea, condamnat deja definitiv pentru fraudarea Referendumului din 2012, organizat pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, este acum judecat pentru instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual.

Alături de el va lua loc în boxa acuzaților și fosta lui soție, Bombonica Prodana, acuzată de abuz în serviciu.

Conform procurorilor, „în perioada iulie 2006 – 2013, inculpata Floarea Alesu, la instigarea lui Liviu Dragnea, la acea vreme președinte al Consiliului Județean Teleorman, respectiv președinte al organizației județene a unui partid politic, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, a dispus în mod ilegal menținerea în funcții și implicit plata drepturilor salariale pentru inculpatele Adriana Botorogeanu și Anisa Stoica, angajate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman”.

De altfel, procurorii au trimis-o în judecată și pe Floarea Alesu, fost director la DGASPC Teleorman, despre care procurorii spun că știa că, deși cele două persoane au figurat în mod scriptic ca angajate în cadrul instituției respective, nu s-au prezentat efectiv la serviciu și nu au prestat vreo activitate.

„În realitate cele două persoane și-au desfășurat activitatea la sediul organizației județene Teleorman a partidului politic (PSD, n.r.) al cărui președinte era inculpatul Liviu Dragnea, aspect cunoscut de acesta din urmă”, conform DNA.

Procurorii mai spun că instituția a avut un prejudiciu de 108.612 lei, reprezentând drepturi salariale încasate necuvenit de către Adriana Botorogeanu (75.593 lei) și Anisa Stoica (33.019 lei), sumă cu care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Procurorii le-au trimis în judecată și pe cele două angajate fictiv pentru complicitate la abuz în serviciu și complicitate la fals intelectual.