Mihail Udroiu de la instanta supremă a cerut să iasă la pensie începând cu data de 1 noiembrie, cerere care ar trebui aprobată de Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) peste două zile.

Cât a activat ca judecător, Udroiu a fost protagonistul unor decizii controversate, luate mai mereu în favoarea inculpaților. Mai nou, Udroiu vrea să se facă avocat la Oradea.

Fostul consilier al șefei DIICOT Alina Bica, Udroiu a făcut parte din completul de judecată de la ÎCCJ care a respins cererea de arestare preventivă a suspecților din dosarul Nordis, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Udroiu și Luminița Criștiu Ninu au evaluat „holistic” cazul Nordis și au motivat de ce protagoniștii acestui dosar trebuie să fie cercetați în libertate, fără nicio restricție. El a promovat la instanța supremă în urmă cu doi ani, salariul fiind net superior față de funcția de judecător la tribunal sau Curte de apel.

Cu o zi în urmă, el a decis achitarea fostului minsitru al Sănătății Nicolae Bănicioiu, fiind unul dintre cei patru judecători care au stabilit că fostul demnitar trebuie să râmână cu averea intactă pe motiv că DNA nu a demonstrat, potrivit convingerii proprii, că Bănicioiu e un fost politician corupt.

Salvatorul lui Iliescu

În septembrie 2024, Lia Savonea și Mihai Udroiu, au decis, definitiv, restituirea pentru a doua oară a dosarului „Revoluției” la Parchetul Militar. În acest caz erau judecați în procedură de Cameră Preliminară fostul președinte Ion Iliescu, fostului vicepremier Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus, fost comandant al Aviației Militare.

Potrivit informațiilor PRESShub, fostul procuror și apoi judecător Mihail Udroiu intenționează să se facă avocat în Oradea.

