Camera Deputaților, în calitate de for deicizional, a adoptat miercuri, în unanimitate, un proiect de lege prin care anumite categorii de persoane nu mai trebuie să achite taxa judiciară de timbru

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în scopul asigurării unei protecții adecvate victimelor violenței domestice, prin scutirea acestora de la plata taxei judiciare de timbru în cazurile de divorț și respectiv de partaj pentru victimele violenței domestice.

Conform expunerii de motive, propunerea de scutire de la plata taxei judiciare de timbru în cazurile de partaj pentru victimele violenței domestice are ca scop să asigure o măsură suplimentară de protecție juridică, menită să faciliteze accesul acestora la justiție, fără a fi împovărate de costuri suplimentare.

Totodată, această măsură contribuie la asigurarea unui tratament corect și echitabil în procesul de partaj, în contextul unui divorț marcat de violență, se arată în proiectul votat de deputați.

Proiectului de lege a fost elaborat de Comisia specială comună a Parlamentului "România fără violență domestică” și face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri care oferă independență economică și protecție reală victimelor:

•Subvenția de 2.250 lei/lună pentru angajatorii care încadrează victime ale violenței domestice, cu păstrarea confidențialității;

•Ajutorul de chirie pe care UAT-urile îl pot acorda victimelor, pentru a facilita desprinderea de agresor și reintegrarea în comunitate – în unele orașe, cum este Cluj-Napoca, sprijinul poate ajunge până la 1.500 lei/lună;

•Voucherele pe suport electronic, în valoare de 2.000 lei, pentru mamele cu nou-născuți din medii vulnerabile, inclusiv pentru mamele aflate în situații de violență domestică – un sprijin concret pentru un început de drum demn și sigur.