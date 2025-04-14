Omul de afaceri Vladimir Ciorbă, cercetat în dosarul Nordis, alături de Laura Vicol și alte persoane, scapă din nou de controlul judiciar și poate părăsi România, potrivit News.ro.

El este acuzat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, dar scapă de controlul judiciar după ce Curtea de Apel București i-a admis definitiv plângerea formulată împotriva acestei măsuri preventive.

În 11 august, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție dispusese prelungirea măsurii controlului judiciar în cazul lui Ciorbă, până în 11 octombrie inclusiv, însă omul de afaceri a contestat decizia. În 19 iunie, CA București îi admisese lui Vladimir Ciorbă o plângere similară care viza prelungirea controlului judiciar.

„Admite plângerea formulată de inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan, împotriva ordonanței nr.1854/D/P/2022 din 11.08.2025 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar, începând cu data de 13.08.2025 până în data de 11.10.2025 inclusiv. Revocă măsura controlului judiciar dispusă față de inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan, prin încheierea nr.107/14.02.2025 a judecătorilor de drepturi și libertăți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția Penală, prelungită prin ordonanțele din datele de 14.04.2025, 13.06.2025 și 11.08.2025, respectiv, modificată, prin încheierea din data de 19.06.2025, în dosarul nr 3909/2/2025 al Curții de Apel București. Definitivă”, se arată în decizia instanței.

În 4 februarie, au fost reținute 11 persoane, între care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

În ziua următoare, Poliția Română anunța că în Dosarul Nordis a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile - apartamente și case - cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni. De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.

Ulterior, instanța a decis ca Vladimir Ciorbă să fie cercetat sub control judiciar, împreună cu alte persoane anchetate în acest dosar, în timp ce Laura Vicol nu are niciun fel de interdicții.

