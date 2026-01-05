Trei din cele cinci procese care s-au judecat în sala 23 a Curții de Apel București în prima zi lucrătoare a noului an au fost initiate de avocata Silvia Uscov și au vizat fie componența Curții Constituționale, fie Comisa de lucru pe legile justiției. Decizia va fi luată de o judecătoare care primește diurnă de 120.000 de lei/an pe lângă salariu.

Încă de la debutul ședinței, judecătoarea Olimpiea Crețeanu a dat semnalul unui avânt muncitoresc și a dat de înțeles că nimic nu-i stă în calea suspendării din funcție cel puțin a unui judecător constitutional, Dacian Cosmin Dragoș, dacă se poate.

La proces s-au prezentat consilierii juridici din partea administrației Prezidențiale, cea care l-a numit în funcție pe Dacian Dragoș, judecătoarea Crețeanu, consilierii juridici ai Senatului României, cel care l-a numit în funcție pe judecătorul Mihai Busuioc și avocata Silvia Uscov.

Cereri de amânare ignorate

Consilierii juridici ai Administrației prezidențiale și cei ai Senatului au cerut amânarea procesului deoarece nu au avut timp să studieze actele depuse la dosar, cazul fiind deschis pe 31 decembrie și judecat pe 5 ianuarie, lucru nemaivăzut la Curtea de Apel București având în vedere că între aceste date au fost numai sărbători legale libere.

Orice cerere făcută de reprezentanții instituțiilor statului a fost respins de judecătoarea Crețeanu, numai solicitarea de continuare a proceselor făcută de Uscov fiind acceptată. Deși la avizier figurau două procese distincte, instanța a reușit performanța de a le reuni și apoi să le separe la loc, înainte de pronunțare.

Citiți continuarea pe PressHUB.