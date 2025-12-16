Nivelul de încredere al ucrainenilor în președintele Volodimir Zelenski a crescut în decembrie la 61%, în timp ce 32% din respondenți au declarat că nu au încredere în acesta, arată datele unui sondaj realizat la Kiev, informează RBC (Ucraina).

Sociologii notează o tendință pozitivă în ultimele săptămâni. La sfârșitul lunii noiembrie (26-30 noiembrie), 49% din cetățeni aveau încredere în Zelenski, iar în decembrie (1-13 decembrie), procentul a urcat la 63%. Cel mai ridicat nivel de încredere a fost înregistrat între 8-13 decembrie, când 65% din respondenți au declarat că au încredere în șeful statului. Aceasta indică o creștere semnificativă a sprijinului pentru președinte la sfârșitul anului. Sursa: Rador Radio România