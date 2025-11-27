Miercuri, în Grecia, la Olympia, a fost aprinsă flacăra pentru jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Această ceremonie tradițională și rit sacru marchează începutul călătoriei flăcării care va ilumina Jocurile de Iarnă.

Potrivit „RAI News” (Italia), flacăra va fi transportată apoi în Italia prin Atena, ceremonia de predare fiind programată pentru 4 decembrie 2025. De acolo, își va începe călătoria prin țară, trecând prin diverse regiuni și locații importante pentru cultura și istoria italiană. Călătoria va dura 63 de zile și va acoperi aproximativ 12.000 de kilometri, implicând peste 10.000 de purtători de torță.

Primii doi purtători italieni ai flăcării de Olimpia sunt două nume importante ale sporturilor de iarnă: Stefania Belmondo, dublă campioană olimpică la schi fond (1992, 2002), și Armin Zöggeler, dublu campion olimpic la sanie (2006, 2010).

Ceremonia de predare a flăcării olimpice, venită de la Atena, pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 este programată pentru 4 decembrie, la ora 18:00, la Palatul Quirinale, în prezența președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella. Ceremonia de inaugurare a ștafetei torței olimpice va avea loc în ziua următoare, la ora 11:00.

Sursa: Rador Radio România