„Avem impresia" că nu am fost înțeleși, a declarat ministrul de externe, Maxim Prévot, la sosirea sa la sediul NATO miercuri, referindu-se la planul Comisiei Europene de a mobiliza active rusești înghețate în UE pentru a sprijini Ucraina.

Belgia găzduiește instituția financiară Euroclear, care deține majoritatea activelor rusești blocate în UE. Belgia se teme de consecințele juridice și financiare ale utilizării acestor active și nu dorește să-și asume povara astronomică a rambursării Rusiei în cazul în care conflictul va fi rezolvat, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).

„Avem nevoie de garanții și de o împărțire a riscurilor, dincolo de Euroclear și Belgia", a reiterat Maxime Prévot în fața presei internaționale. „Îngrijorările noastre sunt legitime și rezonabile. Este inacceptabil să folosim acești bani și să ne lăsați să ne confruntăm singuri cu riscul financiar”.

Săptămâna trecută, Bart De Wever i-a trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care a calificat drept „fundamental eronat" planul pe care Comisia urmează să-l dezvăluie pentru a sprijini financiar Ucraina timp de doi ani, în valoare de 140 de miliarde de euro.

