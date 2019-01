Adrian Țuțuianu, exclus în luna noiembrie din PSD, a anunțat luni că s-a alăturat Pro România, partid condus de fostul premier Victor Ponta.

"Este prima zi (luni - n.r.) în care sunt alături de echipa Pro România, după ce am meditat îndelung cu privire la parcursul politic pe care să-l urmez. (...) Consider că alternativă corectă la PSD este Pro România. Am venit alături de oameni pe care îi cunosc și promovează același tip de politici pe care le împărtășesc și eu", a declarat Adrian Țuțuianu, la Bacău, în cadrul unei conferințe de presă a Pro România.

Țuțuianu este primul senator al Pro România, partid care mai are 14 deputați

Pe data de 5 noiembrie, în cadrul CExN, Adrian Țuțuianu a fost exclus din PSD în urma apariției în spațiul public a unor înregistări în care critica dur conducerea PSD și spunea că partidul este unul de maimuțe, dar și pentru că a semnat o scrisoare în care îi cerea lui Liviu Dragnea să plece de la șefia partidului.