Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a înregistrat cea mai accentuată creștere a traficului de pasageri din România în ultimii 20 de ani, potrivit unei analize prezentate de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

În 2025, aeroportul a atins un nivel record de peste 3,58 milioane de pasageri, cu aproximativ 10% mai mult decât în 2024 (3,26 milioane).

Cea mai frecventată rută internă a fost Cluj–București Otopeni (circa 367.000 pasageri), iar pe extern au dominat zborurile către Italia (607.000), Germania (480.000) și Spania (421.000). Pe segmentul charter, traficul a depășit 300.000 de pasageri (+17%), cu Hurghada (Egipt) în fruntea destinațiilor (aprox. 98.000).

Consiliul Județean Cluj susține că modernizările din ultimii ani au consolidat poziția aeroportului ca al doilea din România după Otopeni, acoperind o arie de peste 4 milioane de locuitori pe o rază de 200 km.