Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj urmează să fie transformat din regie autonomă în societate pe acțiuni, pentru a asigura stabilitatea și finanțarea proiectelor de dezvoltare, informează Consiliul Județean Cluj.

Consiliul Județean (CJ) Cluj va dezbate în toamnă un proiect de reorganizare juridică a Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, care presupune transformarea acestuia din regie autonomă în societate pe acțiuni.

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a anunțat că noua formă de organizare va permite atragerea de resurse alternative de finanțare, inclusiv prin Bursa de Valori București, pentru investițiile estimate la peste 333 de milioane de euro. Acestea vizează atingerea unui trafic de 10 milioane de pasageri până în 2045.

Statutul tranzitoriu prevede păstrarea tuturor locurilor de muncă și menținerea patrimoniului județului Cluj în structura acționariatului. Totodată, Primăria Cluj-Napoca ar putea deveni acționar, conform discuțiilor purtate cu edilul Emil Boc.

„Ne dorim o societate pe acțiuni profitabilă și eficientă economic, care să ofere stabilitate pe termen lung”, a spus Alin Tișe, într-o conferință comună cu David Ciceo, directorul general al Aeroportului.

Proiectul urmează să fie analizat și dezbătut de toate partidele politice reprezentate în Consiliul Județean.