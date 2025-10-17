Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) anunță planuri de reformă a educației în Saxonia-Anhalt, acuzând școlile de „propagandă pentru diversitate” și pregătind liste negre cu profesori și cursuri.

Cu un an înaintea alegerilor regionale din Saxonia-Anhalt, liderii AfD își fac publică intenția de a revizui din temelii conținutul educațional, pe care îl consideră „ideologic”, scrie „Courrier International” (Franța). Deputatul Hans-Thomas Tillschneider a declarat pentru Der Spiegel că dorește interzicerea oricărei „opinii politice la modă” în școli și denunță promovarea „diversității” ca o amenințare la adresa „normalității heterosexuale”.

AfD merge mai departe și pregătește liste cu cursuri universitare și cadre didactice „nepotrivite”, vizând în special studiile de gen și postcoloniale, după modele inspirate din politicile educaționale ale SUA și Ungariei, notează TAZ.

Propunerea partidului de a impune „neutralitate” în educație a fost însă respinsă de parlamentul landului. Totuși, analiștii avertizează că, dacă AfD ar câștiga alegerile din 2026, scenariul unui guvern regional dominat de extrema dreaptă devine posibil.