Numărul bucureștenilor nehotărâți în privința votului pentru Primăria Capitalei a urcat brusc la aproape 18%, semnalând fie o cursă extrem de imprevizibilă, fie o tendință a unor alegători de a evita asumarea neparticipării.

Numărul alegătorilor nehotărâți pentru Primăria Capitalei a înregistrat o creștere puternică în ultimele două săptămâni, de la 10% la aproape 18%, dezvăluie o postare de pe pagina de socializare a sociologului Remus Ștefureac. Potrivit acestuia, fenomenul nu este neobișnuit în campanii fragmentate și tensionate, unde decizia de vot poate fi amânată până în ziua alegerilor.

Ștefureac explică faptul că această creștere poate indica două scenarii: fie un nivel ridicat de imprevizibilitate, cu alegători care se vor hotărî pe ultima sută de metri, fie o formă de „refugiu” folosită de cei care, în realitate, nu intenționează să se prezinte la urne.

Datele privind intenția declarată de participare susțin cea de-a doua ipoteză. Estimarea de prezență a scăzut semnificativ, de la 63% acum două săptămâni la 51% în prezent — o corecție de 12 puncte, dar încă peste nivelul real observat la alegerile locale din 9 iunie 2024, când participarea în București a fost de 41%.

„Impresia mea este că asistăm la o cursă strânsă, care va fi decisă pe ultima sută de metri”, conchide sociologul, care le urează succes tuturor candidaților și afirmă că speră ca bucureștenii să aleagă „cel mai bun primar posibil”.