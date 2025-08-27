Mai multe surse de informații avertizează că persoane având legături cu președintele american Donald Trump desfășoară operațiuni de influență în Groenlanda. Scopul ar fi slăbirea legăturilor cu Danemarca și apropierea de SUA, potrivit Danmarks Radio.

Unul dintre americani a vizitat Nuuk, unde a întocmit liste cu susținători și opozanți ai lui Trump, încercând să recruteze localnici pentru o mișcare de desprindere față de Copenhaga. Cel puțin trei persoane cu conexiuni directe la Trump sunt implicate în acțiuni descrise de surse drept „infiltrare” și „operațiuni de influență”.

PET, serviciul danez de informații, confirmă că Groenlanda este țintă a unor campanii de manipulare menite să creeze tensiuni interne și să exploateze subiecte sensibile, precum cazul spiralelor sau cel al copiilor groenlandezi trimiși în Danemarca, mai precizează dr.dk.

Guvernul de la Copenhaga urmărește îndeaproape situația, iar prezența PET în Groenlanda va fi consolidată. Oficial, SUA neagă orice implicare, insistând că respectă dreptul groenlandezilor de a decide singuri asupra viitorului lor.