Șoferul mașinii Smart, care l-a accidentat și l-a ucis pe Mirco Garofano în cartierul Collatino din Roma, în seara zilei de 31 ianuarie, are un nume cunoscut. Este Andrea Stroppa, un informatician, contactul italian al lui Elon Musk.

Tânărul de 32 de ani s-a oprit pentru a-l ajuta pe studentul de 18 ani, care locuia în Artena și care se afla în capitală pentru o întâlnire cu prietenii, relatează „RAI News” (Italia).

Stroppa a fost înregistrat oficial ca suspect, acuzat de omor rutier. Coliziunea fatală a avut loc pe strada Filippo Fiorentini, iar mai multe chestiuni rămân neclare, inclusiv locul exact în care a fost lovit studentul. Printre ipotezele investigate se numără aceea că tânărul de 18 ani ar fi putut traversa zona de siguranță centrală a carosabilului cu trei benzi, probabil pentru a-și scurta traseul. O altă ipoteză este că a traversat pe trecerea de pietoni și apoi impactul l-a aruncat cu zece metri mai în față.

Camerele de supraveghere locale au fost confiscate: imaginile vor fi cruciale în reconstituirea secvenței accidentului și stabilirea oricărei răspunderi. De asemenea, au fost dispuse inspecții tehnice ale mașinii pentru a determina viteza acesteia și a identifica orice defecțiuni, precum și verificări ale sistemelor de semaforizare.

Sursa: Rador Radio România