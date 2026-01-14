Primul sondaj SWG din 2026 realizat pentru Telejurnalul postului de televiziune La7, prezintă o imagine de ușoară stabilizare a principalelor forțe politice din Italia, informează „La Repubblica” (Italia).

Frații Italiei rămâne ferm în frunte, cu 30,9%, în ciuda unui declin de 0,4%, în timp ce Partidul Democrat începe anul cu un semn pozitiv, câștigând două zecimale și ajungând la 22,3%. Mișcarea Cinci Stele, rămâne stabilă, la 12,7%, la fel ca în ultimul sondaj din decembrie.

În spatele lor se reduce decalajul dintre Liga Nordului și Forza Italia, care datorită unor câștiguri minore ale ambelor partide ajunge acum la 8,3%. Între timp, Alianța Verzilor și Stângii (AVS) scade la 6,5%, la fel ca și partidul Acțiune, care ajunge la 2,9%. Dintre formațiunile mai mici, Italia Viva și Noi Moderati rămân stabile, în timp ce se observă o creștere a interesului pentru celelalte liste.

Ponderea celor care preferă să nu își exprime opinia a scăzut ușor, la 32%, însă continuă să reprezinte un segment foarte mare al electoratului.

Sursa: Rador Radio România