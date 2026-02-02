Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei a raportat că, în luna ianuarie, apărarea antiaeriană a țării a distrus 9.707 mijloace de atac aerian rusești, inclusiv 79 de rachete de diferite tipuri, informează agenția „Ukrinform” (Ucraina).

Potrivit unui comunicat remis sâmbătă, luna aceasta, sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei au doborât următoarele mijloace de atac aerian lansate de ruși: 13 rachete de croazieră Kh-101, 9 rachete de croazieră Kh-22/Kh-32, 37 rachete balistice Iskander-M/KN-23, 10 rachete de croazieră Kalibr, 4 rachete Kh-59/69, 6 rachete de croazieră Iskander-K, 2.725 de drone de atac de tip Shahed, 565 de drone de recunoaștere și 18.185 drone de alte tipuri.

Aviația Forțelor Aeriene a efectuat, în ianuarie, 614 misiuni, dintre care aproximativ 460 au vizat protecția aeriană cu avioane de vânătoare și peste 90 - lovituri asupra rușilor și sprijin aerian pentru trupele ucrainene.

Tot în luna ianuarie, aviația Forțelor de Apărare ale Ucrainei a distrus 392 de mijloace de atac aerian: 11 rachete de croazieră și 381 de drone. De asemenea, au fost lovite puncte de comandă, obiective de logistică, precum și zone în care se aflau trupe ruse și tehnică militară inamică.

