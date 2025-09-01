Lideri catolici, evrei și musulmani din Italia au lansat un apel comun pentru combaterea urii și construirea păcii, subliniind responsabilitatea împărtășită a comunităților religioase și civile, scrie „Avvenire” (Italia).

Documentul, semnat la Roma de reprezentanți ai Conferinței Episcopale Italiene, Uniunii Comunităților Evreiești Italiene și ai organizațiilor islamice, denunță instrumentalizarea religiei, propaganda extremistă și exploatarea politică a conflictelor.

Semnatarii cer instituțiilor și cetățenilor să respingă antisemitismul, islamofobia și aversiunile anti-creștine, pledând pentru coeziune socială și respect reciproc. „Nicio securitate nu va fi construită vreodată pe ură. Dreptatea pentru poporul palestinian și securitatea pentru poporul israelian vin doar prin recunoaștere reciprocă”, se arată în apel.

Inițiativa se înscrie în eforturile „Mesei Religiilor”, un cadru de dialog interreligios activ de trei ani la CEI, și vine după o serie de acțiuni comune desfășurate la Bologna și Torino. Liderii religioși îndeamnă la organizarea de întâlniri directe între episcopi, rabini și imami din întreaga țară și la dezvoltarea de proiecte educaționale și culturale menite să prevină ura și violența.

„Trebuie să păzim împreună darul sacru al vieții și al pământului, să ne ridicăm împotriva propagandei care dezbină și să construim fraternitate autentică”, au transmis semnatarii, exprimând speranța că acest apel va genera o mobilizare reală pentru pace și solidaritate.

Sursa: Rador Radio România