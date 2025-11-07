Un atac rusesc a lăsat opt mine fără curent în regiunea Dnipropetrovsk, blocând aproape 2.600 de mineri în subteran. Evacuarea este în desfășurare, scrie „RBC” (Ucraina).

Ministerul Energiei de la Kiev a anunțat că 2.595 de mineri se aflau în mine în momentul întreruperii alimentării cu energie. Echipele de intervenție și personalul tehnic au reușit să inițieze evacuarea, iar primele informații indică faptul că nu există victime.

Autoritățile ucrainene au acuzat Rusia că urmărește să intensifice „teroarea energetică”, vizând infrastructura critică înaintea sezonului rece. „Acest atac a pus în pericol viața a mii de oameni. Scopul este clar: să lase ucrainenii fără lumină și căldură în timpul iernii”, a declarat ministrul energiei, Svitlana Hrinciuk.

Sursa: Rador Radio România