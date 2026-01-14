Armata americană a folosit un avion deghizat în aeronavă civilă în primul său atac împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri, a dezvăluit „New York Times”. Acest atac a provocat 11 morți în septembrie, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Practica ar putea constitui o crimă de război, potrivit cotidianului newyorkez. Dreptul internațional umanitar interzice „perfidia”, care include înșelarea adversarului prin simularea statutului civil.

Din septembrie, Statele Unite au desfășurat o campanie de atacuri împotriva navelor, prezentate de Washington ca aparținând traficanților de droguri, care au făcut peste 100 de morți în Caraibe și Pacific. Administrația Trump nu a furnizat niciodată vreo dovadă că navele vizate au fost implicate efectiv în vreun trafic.

Primul dintre aceste atacuri a fost anunțat pe 2 septembrie de președintele SUA și, potrivit acestuia, a făcut 11 morți. Citând oficiali familiarizați cu situația, „New York Times” relatează că acest atac a fost efectuat de o aeronavă deghizată în avion civil, care transporta munițiile în interiorul fuselajului, mai degrabă decât vizibil sub aripi. Forțele americane au lansat apoi o a doua salvă împotriva navei deja lovite, ucigând supraviețuitori.

Această dublă lovitură a fost descrisă de congresmeni drept o crimă de război.

Armata a folosit de atunci aeronave militare identificabile, inclusiv drone, pentru aceste operațiuni, notează ziarul din New York.

