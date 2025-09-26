Lucrările la tronsonul 3C2 Chiribiș–Biharia al Autostrăzii Transilvania încep luni, după ce Compania Națională de Investiții Rutiere a avizat proiectul tehnic pentru ultimii 20 de kilometri, informează ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Asocierea românească Precon Transilvania–Citadina 98 va lucra pe întreaga lungime de 28,5 km a lotului.

Șantierul este în desfășurare încă din vară pe primii 8,5 kilometri, iar sectorizarea a permis grăbirea procedurilor tehnice. Până la sfârșitul anului viitor, șoferii ar putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Nușfalău (Sălaj) până la Borș, la granița cu Ungaria.

Tronsonul include 18 poduri și pasaje, sisteme moderne de monitorizare a traficului, camere de securitate la fiecare 2 km și cântărire dinamică a vehiculelor. Valoarea contractului este de 785 milioane lei, finanțată prin Programul Transport 2021–2027 și de la bugetul de stat.

În paralel, Guvernul a aprobat un pachet de hotărâri menite să asigure continuitatea lucrărilor la alte proiecte majore. Sunt vizate exproprieri și actualizări de documentații pentru Autostrada Sibiu–Făgăraș, varianta de ocolire Satu Mare, Autostrada Focșani–Bacău, Centura Sud București și Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, subliniază că aceste decizii dau un nou impuls infrastructurii rutiere, transmițând „un semnal clar că marile proiecte rămân o prioritate”.