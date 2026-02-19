Deși SUA și Iranul au declarat că în timpul discuțiilor „s-au făcut progrese”, Axios scrie că diferențele de opinie sunt mari, iar oficialii americani nu sunt optimiști în ceea ce privește depășirea lor, notează „RAI News” (Italia).

„Șeful (Donald Trump) începe să se sature. Unii oameni din jurul său îl avertizează să nu declare război Iranului, dar cred că există o șansă de 90% ca în următoarele săptămâni să vedem acțiuni concrete”, a declarat un consilier al președintelui SUA pentru Axios.

Potrivit site-ului american de știri, o operațiune militară americană în Iran ar fi foarte probabil o campanie masivă, de câteva săptămâni, mai asemănătoare unui război în toată regula decât operațiunii țintite de luna trecută din Venezuela.

Sursele au subliniat că ar fi probabil o campanie comună americano-israeliană cu o arie de acțiune mult mai amplă (și mai existențială pentru regim) decât războiul de 12 zile condus de Israel în iunie anul trecut, la care Statele Unite s-au alăturat ulterior pentru a distruge instalațiile nucleare subterane ale Iranului.

Consilierii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, s-au întâlnit marți la Geneva timp de trei ore cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi.

Se evidențiază faptul că armata americană din Golf a crescut până la a include două portavioane, o duzină de nave de război, sute de avioane de vânătoare și multiple sisteme de apărare aeriană, cu o putere de foc suplimentară care încă trebuie să sosească, și „nu este în natura lui Trump să mute toate aceste echipamente pentru o cacealma”. În concluzie: „nu există dovezi care să indice găsirea unei soluții diplomatice cu Iranul, însă există tot mai multe dovezi că războiul este iminent”.

