Dan Barna a vorbit joi seara, la Digi 24, despre o posibilă moțiune de cenzură împotriva premierului Cîțu. El spune că USR PLUS se bazează pe voturile AUR, dar nu consideră acest lucru o colaborare.

"Nu am negociat nimic cu AUR. Domnul Moșteanu a spus că avem o moțiune de cenzură pregătită, pe care am deschis-o spre vot tuturor parlamentarilor. Cei de la AUR au spus că vor susține această moțiune a USR PLUS. Dacă se întâmplă lucrul ăsta va fi foarte bine. Este o miză foarte importantă ca această coaliție să meargă mai departe cu un nou premier.Colegii mei parlamentari au discutat cu AUR, o discuție firească. Dânșii au spus că susțin moțiunea de cenzură. E un lucru foarte bun. În momentul acesta e nevoie de un nou premier. 80 la sută din semnături le avem. Sunt cele 80 de semnături care au dus și la învestirea acestui guvern, care azi nu mai are susținerea USR PLUS. Restul de semnături vor veni de la parlamentarii din Opoziție. O parte de la AUR, sper să fie și din altă parte. Vom vedea", a declarat Dan Barna.

Barna a mai spus că, dacă moțiunea de cenzură nu trece, miniștrii USR PLUS vor demisiona.

Întrebat dacă moțiunea va fi depusă cu miniștrii USR PLUS încă în funcțiile din guvern, Barna a răspuns: „E o tehnicalitate asta”.



„Dacă moțiunea de cenzură pică și premierul Florin Cîțu dovedește că are susținere parlamentară, înseamnă că noi suntem cei care greșim, ne retragem din guvernare și, bineînțeles, guvernează mai departe, pentru că are susținere parlamentară. Dacă moțiunea trece și cabinetul Florin Cîțu este demis, președintele va propune un nou premier și coaliția poate să funcționeze, pentru că partea cu adevărat importantă pentru România este guvernarea pe anii următori”, a declarat acesta.

„Demisiile noastre sunt pe masă. Este o chestiune de tehnicalitate. Miza este următoarea: dacă moțiunea de cenzură trece, ne așezăm la masă și constituim un nou guvern – și am toată încrederea că PNL va propune un premier care să aibă și competența și responsabilitatea necesară. Dacă moțiunea nu trece și premierul are susținerea necesară, ne dăm demisiile instantaneu”, a mai spus Barna.