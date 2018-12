Președintele USR, Dan Barna, consideră că noul partid al lui Dacian Cioloș este un mare câștig pentru democrație, iar Dacian Cioloș va rămâne în continuare cel mai apropiat partener al USR.

"Îi doresc succes lui Dacian Cioloş și echipei din jurul lui, cu noul partid PLUS. Noul partid este un mare câștig pentru democrația românească. Ei vor continua să fie partenerii noștri cei mai apropiați. Știu că USR și PLUS au aceleași obiective, de a salva România de corupție și sărăcie. Trebuie să ne implicăm toți în lupta pentru Europa, pentru civilizație, pentru bunăstarea oamenilor cinstiți din România", a scris Dan Barna pe contul său de Facebook.

Barna face apel la o "luptă comună" împotriva PSD-ALDE.

"Va trebui să luptăm împreună, fără compromisuri, împotriva corupției și grupului infracțional organizat PSD-ALDE ce încearcă să ne îndepărteze de Uniunea Europeană.La următoarele alegeri, românii trebuie să aibă alternative serioase la coaliția PSD-ALDE, să dovedească că sunt uniți împotriva corupției și penalilor, să demonstreze - prin vot - că vor o Românie curată, prosperă și europeană. Vă încredințez că facem tot este în puterea noastră pentru a oferi această alternativă", a mai scris acesta.

Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat că are un nou partid politic, Partidul Libertăţii, Unităţii şi Solidarităţii (PLUS), și spune că va renunța la formațiunea Miscarea România Împreună, care așteaptă de aproape un an să fie înregistrată la Tribunal.