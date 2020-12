Liderul deputaților USR, Cătălin Drulă, este propus și susținut de USR PLUS pentru șefia Camerei Deputaților, a anunțat, marți, copreședintele Alianței, Dan Barna, citat de Agerpres.

"Se percepe că suntem în situația unui blocaj legat de alocarea funcțiilor pe partide sau, și mai fals, este chestiunea legată de ambiții personale ale liderilor celor două partide din conducerea coaliției, respectiv a mea și a lui Ludovic Orban. Nu este despre poziții, ci este exact despre o alocare echilibrată și șansa ca această coaliție să funcționeze și să meargă mai departe. Secvența în care noi ne propunem să facem un guvern de oportunitate este de neacceptat pentru USR PLUS. Am propus mai multe soluții în zilele trecute, acestea au fost refuzate fie de Ludovic Orban, fie de cei din PNL. Încercăm o nouă nouă soluție, încercăm o nouă deschidere și propunem o altă candidatură la conducerea Camerei Deputaților. Considerăm în continuare că echilibrul acestei coaliții trebuie să existe. Pe cale de consecință, îl propunem - și va fi susținut de USR PLUS - pe liderul de grup al parlamentarilor USR, Cătălin Drulă, un coleg cu o experiență semnificativă și cu rezultate remarcabile în ultimele două sesiuni", a anunțat Dan Barna la Parlament.

Potrivit acestuia, ultimele zile au arătat "cât de ușor se poate aluneca în logica vechilor coaliții de conjunctură, în care germenii instabilității sunt stabiliți de la bun început".

"Or, lucrul acesta este de neacceptat, pentru că, pe de o parte, erodăm semnificativ încrederea pe care oamenii și-au pus-o în noi la aceste alegeri și, în egală măsură, este o preocupare și o miză importantă pentru USR PLUS. Venim la ceea ce înseamnă negocierea programului de guvernare, care în acest moment trenează. Or, dacă este o miză importantă pentru România, această miză este programul de guvernare", a menționat liderul USR.

La negocierile din weekend pentru formarea noului Guvern, negocierile dintre PNL, USR PLUS și UDMR s-au blocat după ce liderii partidelor nu au ajuns la un consens în privința funcțiilor.