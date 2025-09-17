Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a numit proiectul de buget pentru 2026 un buget „de război” și a declarat că cheltuielile sociale, inclusiv sprijinul pentru veteranii din Ucraina, nu trebuie sacrificate, scrie „Reuters”.

Până la 1 octombrie, guvernul trebuie să prezinte parlamentului proiectul de buget pentru 2026, precum și o cifră revizuită a deficitului pentru acest an. Acesta se așteaptă ca deficitul din acest an să depășească nivelul planificat de 1,7% din produsul intern brut (PIB).

Dmitri Medvedev, care este vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și cunoscut pentru declarațiile provocatoare pe rețelele sociale, este și liderul partidului Rusia Unită, care deține majoritatea parlamentară. „Bugetul nu este niciodată ușor, iar acum, sincer, este un buget de război”, a declarat Dmitri Medvedev fracțiunii parlamentare a Rusiei Unite înainte de dezbaterile asupra proiectului. El a respins termenul de „buget echilibrat” ca fiind un „eufemism”. „Dezvoltarea țării nu trebuie sacrificată de dragul unui așa-numit echilibru”, a adăugat Dmitri Medvedev, menționând multiplele programe de cheltuieli sociale, care au făcut parte din promisiunile electorale ale partidului său.

Creșterea economică a Rusiei va încetini la cel puțin 1,2% în 2025, al patrulea an de război în Ucraina, de la 4,3% în 2024.

Președintele Vladimir Putin și-a exprimat nemulțumirea cu privire la această încetinire la 15 septembrie. Cheltuielile combinate pentru apărare și securitate națională vor ajunge la 17 trilioane de ruble (204 miliarde de dolari) în 2025, cel mai ridicat nivel de după Războiul Rece, reprezentând 41% din cheltuielile totale și făcând din sectorul apărării principalul motor al creșterii economice.

