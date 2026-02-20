Guvernul interimar condus de Andrei Ghiurov a depus jurământul la Sofia, iar președinta Iliana Iotova a convocat alegeri parlamentare pe 19 aprilie 2026, informează „Sega” (Bulgaria).

Cabinetul interimar al Bulgariei, condus de Andrei Ghiurov, a fost învestit joi în Adunarea Națională, în prezența președintei Iliana Iotova, care a semnat decretul de numire și a stabilit data alegerilor anticipate pentru 19 aprilie 2026.

În primul său discurs, Ghiurov a spus că guvernul nu promite „miracole”, dar își asumă o administrare onestă și responsabilă până la formarea unui executiv rezultat din alegeri, cu prioritate pentru organizarea unui scrutin corect.

Premierul interimar a reconfirmat orientarea europeană și euro-atlantică a Bulgaria, sprijinul pentru o pace durabilă în Ucraina și cooperarea cu UE, NATO și ONU.

Principalele misiuni ale cabinetului sunt menținerea stabilității financiare, continuarea pregătirilor pentru adoptarea euro și plata pensiilor și beneficiilor sociale, fără implicare politică în campania electorală.

Sursa: Rador Radio România