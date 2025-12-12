Autoritățile de la Sofia au decis introducerea unei interdicții pe termen nelimitat privind pescuitul sturionilor în apele bulgărești ale Dunării și Mării Negre, măsura urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, relatează „Mediapool” (Bulgaria).

Decizia este formalizată printr-un ordin comun al ministrului Mediului, Manol Ghenov, și al ministrului Agriculturii, Gheorghi Tahov, care va fi publicat în Monitorul Oficial. Interdicția vizează protejarea unor specii aflate printre cele mai amenințate din lume, precum morunul, sturionul rusesc, păstruga și cega, în contextul presiunii exercitate de pescuitul ilegal și comerțul cu caviar.

Potrivit Ministerului Mediului, Dunărea rămâne ultimul fluviu din Europa care mai adăpostește populații vii ale acestor specii, iar refacerea stocurilor naturale necesită decenii, din cauza ciclului lor lung de viață. Măsura aliniază Bulgaria la politicile regionale și internaționale de conservare, sturionii fiind protejați prin convenții europene și globale, inclusiv CITES și Convenția de la Berna.

Autoritățile de la Sofia precizează că interdicția oferă un cadru stabil pentru proiecte științifice și de conservare și ar putea fi revizuită doar dacă starea de conservare a speciilor se îmbunătățește semnificativ.

Sursa: Rador Radio România