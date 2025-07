Reprezentanți din Bulgaria sunt recrutați pentru a deveni membri ai Consiliului Tineretului Dunării (Danube Youth Council), scrie „24Ceasa” (Bulgaria).

Mandatul este de un an, putând fi prelungit cu încă un an. Până la 10 septembrie, cei interesați pot completa și depune un formular de candidatură pe site-ul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. Candidații trebuie să aibă 18 ani împliniți și sub 30 de ani pe întreaga durată a mandatului de un an, precum și să locuiască permanent în Bulgaria. Este necesară o bună cunoaștere a limbii engleze. Candidații trebuie să fie interesați de construirea viitorului Regiunii Dunării și să dorească să lucreze pentru dezvoltarea acesteia în cele 12 domenii prioritare ale Strategiei. Acest lucru a fost anunțat de centrul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice de la Sofia.

Cei selectați vor lucra timp de un an în Consiliul Tineretului Dunării, ceea ce include participarea la circa 3-4 întâlniri față în față, schimburi virtuale, lucrul în grupuri mici pe propuneri și proiecte și participarea voluntară la evenimente și întâlniri ale principalelor părți interesate ale Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

Consiliul Tineretului Dunării este format din 28 de membri - câte doi din fiecare dintre cele 14 țări ale Regiunii Dunării (Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina).

Sursa: Rador Radio România