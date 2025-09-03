Premierul ungar Viktor Orbán își apropie susținătorii prin „Clubul Războinicilor”, promițând mesaje zilnice și o „linie strategică” pe Messenger pentru a mobiliza lupta sa politică, dă de știre „Magyar Nemzet” (Ungaria).

„Din martie, vă trimit zilnic câte un mesaj personal, o evaluare a situației, un plan de acțiune, o viziune pentru viitor, direct de la mine, doar pentru dumneavoastră. Acum putem duce această relație la un nivel și mai înalt, vom stabili o linie telefonică strategică între noi”, a transmis Viktor Orbán membrilor Clubului Războinicilor, menționând: De acum înainte, putem afla despre cele mai importante știri și informații generale și prin mesaje pe Messenger.

„Lupta pentru libertatea digitală a început, fiți alături de mine și haideți să luptăm umăr la umăr în bătăliile care ne așteaptă!”, a îndemnat premierul, care a anunțat în același timp că, dând clic pe acest link, cei interesați vor putea primi mesajele sale personale pe Messenger în viitor.

După cum a relatat și ziarul „Magyar Nemzet”, Viktor Orbán a anunțat lansarea Clubului Războinicilor în luna mai. De atunci și partidele de guvernământ au început să organizeze cercuri civice digitale, a căror primă întâlnire va avea loc pe 20 septembrie.

Sursa: Rador Radio România